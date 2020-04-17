Что случилось с зубами? Новое видео Бритни Спирс удивило поклонников

Улыбка певицы сильно изменилась — и не в лучшую сторону.

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Фото, видео: Instagram @britneyspears

Бритни Спирс во время самоизоляции регулярно радует подписчиков веселыми видео с танцами. Певица явно получает удовольствие от процесса, а фанаты поддерживают это дело лайками.

Однако последний ролик певицы в Instagram встревожил поклонников. Они заметили щель между зубами Бритни, которой раньше не было.

«Бритни, что с зубами?» — массово поинтересовались подписчики.

Instagram @britneyspears

Предположений выдвинули много: например, что Бритни Спирс специально нарисовала эту щель, чтобы быть похожей на Мадонну, или что между зубами звезды просто что-то застряло.

Больше похоже на правду мнение, что певица сняла виниры. Их необходимо менять раз в десять лет, а из-за коронавирусной пандемии такой возможности нет. Или, например, Бритни делала склеивание зубов композитными смолами, а сейчас отказалась от использования этого материала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс сломала ногу во время танцев.

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