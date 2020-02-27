Бритни Спирс опубликовала видео танца, во время которого сломала ногу
Поп-звезда оказалась на больничной койке с переломом еще 19 февраля. Однако запись, на которой запечатлено получение травмы певица показала только сейчас.
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Фото, видео: Instagram @britneyspears
Известная американская певица Бритни Спирс сломала ногу. Произошло это в то время, когда она танцевала на камеру под песню «Sex on fire» группы Kings of Leon. Травму певица получила еще 19 февраля. Однако записью, на которой видно, как это произошло, знаменитость опубликовала только сейчас.
«Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге от этого места. И да… я знаю, что я босиком, так что не смейтесь, но я так лучше держусь на полу! P. S. Здесь вы можете услышать, как я ломаю ногу здесь, так что извините, что это довольно громко!» — написала Бритни Спирс под публикацией.
К слову, на страничке в Instagram ее 26-летнего бойфренда — фитнес-тренера Сэма Асгари — опубликована видеозапись, на которой во всей красе показан гипс, наложенный на ногу 38-летней артистки. На белых бинтах возлюбленный Бритни написал слово"Stronger», что подразумевает поддержку и пожелание быть сильной, а также является отсылкой к популярной песне Спирс.
Сэм Асгари также уточнил в публикации, что его возлюбленная сломала плюсневую кость, но он убежден, что Бритни скоро поправится и станет еще сильнее. В комментариях к постам поклонники певицы написали слова поддержки и пожелания скорейшего восстановления.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бритни Спирс показала, как занимается йогой в купальнике.
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