Более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге

Больше 100 медицинских работников в Санкт-Петербурге заражены коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. В каких конкретно больницах работают медики с COVID-19 не уточняется.

Сегодня губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о получении медицинскими работниками, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, дополнительных выплат.

Таким образом, за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период с 16 по 31 марта выплаты полагаются: врачам, среднему, младшему и прочему медперсоналу, оказывавшим медицинскую помощь больным COVID-19 в стационарах.

Ранее 5-tv.ru писал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко диагностирован коронавирус.

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