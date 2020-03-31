У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус
По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно.
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt
У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Главный врач больницы в Коммунарке находится под наблюдением своих коллег.
- 31 мар
- Призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая — Шойгу
- 31 мар
- Представитель Льва Лещенко отреагировал на обвинения певца в нарушении карантина
- 31 мар
- Правительство сможет тратить средства на борьбу с COVID-19 без поправок в бюджет
- 31 мар
- Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус
- 31 мар
- Второй пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
- 31 мар
- Не имеющим возможности вернуться на родину россиянам выделят средства из федерального бюджета
- 31 мар
- «Собака в шоке»: Тотьмянина на карантине занялась «дрессировкой» Ягудина
- 31 мар
- Не соблюдающие карантин москвичи напали в парке на журналиста
- 31 мар
- Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
- 31 мар
- «По-моему это про счастье»: Сестра Жанны Фриске понежилась на пляже Шри-Ланки
Читайте также
+1° 765 мм рт. ст.
32%
32%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?