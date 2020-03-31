По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно.

У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

Тема:
Эпидемия коронавируса

У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус.  По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Главный врач больницы в Коммунарке находится под наблюдением своих коллег.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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