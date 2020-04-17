Пожары в районе Ачикольских озер Дагестана привели к экологической катастрофе
Местные охотники и рыболовы уверены, камыш поджигают скотоводы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Эксперты заявили об экологической катастрофе в Дагестане. Весь масштаб потерь после поджога камыша еще предстоит оценить.
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