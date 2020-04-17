Местные охотники и рыболовы уверены, камыш поджигают скотоводы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Эксперты заявили об экологической катастрофе в Дагестане. Весь масштаб потерь после поджога камыша еще предстоит оценить.

Огонь уничтожил десять тысяч гектаров зарослей рядом с озером Ачиколь. В этой природной зоне было множество диких животных и птиц, в том числе краснокнижных.

Мурад Магомедов с подробностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые определили сроки массово вымирания жизни на Земле.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
14:11
В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
14:05
«Моложавый образ»: Мария Порошина удивила фанатов новой прической
13:57
Пожары в районе Ачикольских озер Дагестана привели к экологической катастрофе
13:48
Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса
13:40
Более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг
«Снова?!» — Тина Кунаки озадачила фанатов снимками в «интересном» положении

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок