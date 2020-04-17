Любовь Толкалина ответственно подошла к традиционной уборке в чистый четверг и порадовала своих подписчиков уютной фотографией.

Instagram @tolkalinaliuba

На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр генеральной уборки дома. Любовь предстала перед подписчиками очень домашней: босая, в мини-шортах и футболке; она мыла окна.

«Чистота — лучшая красота. Сегодня чистый четверг, мою снаружи — чистит внутри», — поделилась мыслями Толкалина.

Большинство подписчиков актрисы ее поддержали.

«Я тоже вымыла окна. Я вас обожаю, вы искренний человек»;

«Хозяюшка»;

«Боже, как сказано! Невероятно», — прокомментировали фолловеры.

Чистый четверг является одним из важных дней перед главным православным праздником — Пасхой. Если верить традициям, в этот день нужно постараться очиститься как духовно, так и физически, потому что вода обладает целебными свойствами, которые могут укрепить здоровье. Согласно поверью, чтобы избавиться от всего негатива, необходимо сделать уборку: вымыть полы, стены, окна, вынести мусор.

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