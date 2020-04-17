Количество заразившихся COVID-19 в России на 17 апреля — 32008 человек! Число погибших — 273!

Эксклюзивные кадры из «красной зоны»: в ФМБА рассказали, как ежедневно борются за жизнь пациентов с COVID-19

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Медики как никто знают об опасности инфекции, но даже в такой обстановке они дарят надежду на выздоровление всем пациентам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vojtech Vlk; 5-tv.ru

Оставаться в изоляции призывают те, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Медики как никто знают об опасности инфекции. Врачи сражаются за жизни в сложнейших условиях, сверхурочно — по статистике, уже подсчитанной европейскими коллегами, 40% медперсонала заболевают в первый месяц работы.

В реанимации врачам некогда останавливаться. На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас восемь пациентов, еще один на аппарате ЭКМО — это прибор, который не только дышит за человека, но и еще насыщает его кровь кислородом. Каждый больной требует постоянного присмотра — оборудование нужно все время корректировать под новые показатели. Для этого уже увеличили количество смен и число сотрудников.

«Не было людей, которые бы отказались пойти в очаг. Все сказали, что мы готовы работать», — говорит Юрий Удалов, заместитель генерального директора по медицинской части Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

У нас на глазах несколько врачей окружают пациента, подключенного к аппарату ЭКМО, в руках у них распечатки последних анализов — и это самый счастливый момент за день. Состояние, пусть немного, но улучшилось. Это не значит даже, что пациент выживет, но это — надежда.

Но даже в такой обстановке, как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин, всем пациентам они дарят надежду на выздоровление. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге.

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