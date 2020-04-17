По заявлению Смольного, в городе развернуто более четырех тысяч коек для больных, в ближайшее время их число увеличится еще на полторы тысячи.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Сейчас в Санкт-Петербурге развернуто больше четырех тысяч коек для больных коронавирусом, но в ближайшее время их число увеличится еще на полторы тысячи.

«Требования к этим койкам достаточно жесткие. Они заключены в определенном количестве кислородных коек, с кислородом, в определенном количестве коек с проводимой инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляцией легких. На сегодняшний момент в городе 1784 аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня у нас находятся на искусственной вентиляции легких 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, то есть свободные аппараты у нас есть и сегодня», — сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению СПб Андрей Сарана.

Накануне индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,5 баллов. Это значит, что на улице было очень много людей. В Смольном призвали горожан находиться дома и выходить на улицу только в крайних случаях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге.

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