Госдума приняла ряд законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Речь, в частности, о социальных выплатах для семей с детьми от 3 до 7 лет и налоговых льготах для предприятий малого и среднего бизнеса.
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Госдума приняла во втором и сразу в окончательном третьем чтении ряд законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Речь, в частности, о социальных выплатах для семей с детьми от трех до семи лет. Они будут назначаться, исходя из доходов на момент подачи заявления.
Еще один документ касается налоговых льгот для предприятий малого и среднего бизнеса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коммунальщикам запретят заключать любые договоры с коллекторами.
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