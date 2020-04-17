Госдума приняла во втором и сразу в окончательном третьем чтении ряд законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.

Речь, в частности, о социальных выплатах для семей с детьми от трех до семи лет. Они будут назначаться, исходя из доходов на момент подачи заявления.

Еще один документ касается налоговых льгот для предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коммунальщикам запретят заключать любые договоры с коллекторами.

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