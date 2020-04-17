ЦБ РФ примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов

Центробанк примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов. Эта услуга сейчас крайне востребована. В банки подано почти 600 тысяч заявок от населения на кредитные каникулы, в основном это касается ипотеки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы отслеживаем эту реструктуризацию кредитов, темпы повысились. И реструктуризация этих кредитов по разным программам идет по-разному. И банки также сейчас работают – мы с ними в постоянном контакте – для того, чтобы отладить все свои процессы и быстрее принимать решения в условиях, когда есть такой наплыв заявок», — сказала глава Центробанка РФ.

Эльвира Набиуллина также заявила, что моратория на снятие банковских вкладов для граждан России не будет. А банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным.