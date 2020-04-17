По словам главы Центробанка РФ, регулятор рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля.

«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев, и с учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что повышение ключевой ставки в данных условиях маловероятно. Все детали будут рассмотрены регулятором через неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода пин-кода.

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