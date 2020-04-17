Долгий путь домой: корабль «Союз МС-15» успешно приземлился в Казахстане
Он доставил на Землю завершивший работу на МКС экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и двух американских астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир.
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Фото, видео: ТАСС / Шелепин Андрей; 5-tv.ru
Из-за коронавируса экипаж МКС встречали в усеченном составе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи, в точно заданное время. Все космонавты чувствуют себя хорошо.
Об успешном завершении очередной миссии на орбите корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатулин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.
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