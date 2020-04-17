Он доставил на Землю завершивший работу на МКС экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и двух американских астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шелепин Андрей; 5-tv.ru

Из-за коронавируса экипаж МКС встречали в усеченном составе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи, в точно заданное время. Все космонавты чувствуют себя хорошо.

Об успешном завершении очередной миссии на орбите корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатулин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Последние новости

18:52
Видео: жительница Петербурга силой похитила дочь у бывшего мужа
18:41
Как сделать антисептик в домашних условиях по рецепту ВОЗ — видеоинструкция
18:36
ЦБ РФ примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов
18:30
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
18:27
«А какие у вас закидоны?» — Asti рассказала смешные факты о себе
18:21
РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19

Сейчас читают

Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок