Из-за коронавируса экипаж МКС встречали в усеченном составе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи, в точно заданное время. Все космонавты чувствуют себя хорошо.

Об успешном завершении очередной миссии на орбите корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатулин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.