РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19

Чтобы почувствовать единение и радость праздника, людям предлагают в Пасхальную ночь зажечь на подоконниках фонари или закрытую лампаду

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Православных верующих призывают воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19. Молиться можно и дома — заявили в РПЦ. Главное сейчас — соблюдение режима самоизоляции. К тому же, транслировать праздничное Богослужение будут по телевидению и в интернете.

«Просил бы всех со смирением и без уныния относится к той ситуации, в которой оказались. Особенно это касается, независимо от региона, людей старше 65 лет, то есть тех, кто находится в группе риска», — обратился к верующим глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Чтобы объединить людей в Пасхальную ночь, в РПЦ запустили необычный флешмоб. Верующим предлагают зажечь на подоконниках фонари или закрытую лампаду. Это поможет людям почувствовать единение и радость праздника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Последние новости

18:52
Видео: жительница Петербурга силой похитила дочь у бывшего мужа
18:41
Как сделать антисептик в домашних условиях по рецепту ВОЗ — видеоинструкция
18:36
ЦБ РФ примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов
18:30
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
18:27
«А какие у вас закидоны?» — Asti рассказала смешные факты о себе
18:21
РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19

Сейчас читают

Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок