РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19
Чтобы почувствовать единение и радость праздника, людям предлагают в Пасхальную ночь зажечь на подоконниках фонари или закрытую лампаду
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Православных верующих призывают воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19. Молиться можно и дома — заявили в РПЦ. Главное сейчас — соблюдение режима самоизоляции. К тому же, транслировать праздничное Богослужение будут по телевидению и в интернете.
«Просил бы всех со смирением и без уныния относится к той ситуации, в которой оказались. Особенно это касается, независимо от региона, людей старше 65 лет, то есть тех, кто находится в группе риска», — обратился к верующим глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Чтобы объединить людей в Пасхальную ночь, в РПЦ запустили необычный флешмоб. Верующим предлагают зажечь на подоконниках фонари или закрытую лампаду. Это поможет людям почувствовать единение и радость праздника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы.
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