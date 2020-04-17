РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы

Проинструктированные священники готовы оставаться в инфекционных блоках и оказывать духовную и психологическую помощь.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что патриарх Кирилл и руководство Русской православной церкви просит власти допустить подготовленных священников в столичные больницы по просьбе пациентов, в том числе тех, кто инфицирован коронавирусом.

«Неврачи не допускаются категорически (в больницы — Прим.ред.). Это, естественно, не позволяет священникам исполнять свой долг. И поэтому священноначалие, святейший патриарх обратились к власти с просьбой как-то эту проблему разрешить. Мы понимаем требование врачей и ни в коей мере не подвергаем сомнению обоснованность этих требований», — сказал Владимир Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что в сложившейся из-за угрозы распространения нового внеклеточного агента ситуации все стационары закрыты на вход. Большинство врачей, которые оказывают помощь больным в инфекционных блоках, зачастую живут в медучреждениях. Владимир Легойда подчеркнул, что проинструктированные священники РПЦ готовы работать в непростых условиях и неукоснительно соблюдать имеющиеся требования.

«Речь идет, в первую очередь, о Москве, где сложная ситуация, хотя в регионах она не сильно отличается, насколько я знаю. У нас есть 20 подготовленных священников, которые не просто проинструктированы и готовы работать в такой ситуации и готовы соблюдать все требования — защитные костюмы и прочее, но которые готовы и при их контакте с инфекционными больными, в случае их допущения в инфекционный блок, там остаться. Они готовы остаться там положенное время и, собственно, помогать врачам, оказывать духовную в первую очередь, но, в том числе, и психологическую помощь больным», — отметил Владимир Легойда.

Член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 подчеркнул, что речь в данном случае идет о священниках или иеромонахах, которые не имеют семей, либо овдовевших служителях церкви, а также священниках без несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РПЦ призвала верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 апр
МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам за рубежом
17 апр
Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в РФ с другими странами
17 апр
Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 30 апреля
17 апр
РПЦ призвала верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники
17 апр
В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
17 апр
Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса
17 апр
Коронавирусом в России за сутки заразились 4070 человек
17 апр
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 123 человека
17 апр
Эшли Грэм с мужем в самоизоляции «поменялись» телами — фото
17 апр
Видео: Лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции

Читайте также

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы
15:35
Врач объяснил, почему люди с ожирением тяжело переносят коронавирус
15:33
Три оригинальных рецепта творожной пасхи
15:32
МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам за рубежом
15:21
Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в РФ с другими странами
15:14
Что случилось с зубами? Новое видео Бритни Спирс удивило поклонников

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок