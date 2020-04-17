РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что патриарх Кирилл и руководство Русской православной церкви просит власти допустить подготовленных священников в столичные больницы по просьбе пациентов, в том числе тех, кто инфицирован коронавирусом.

«Неврачи не допускаются категорически (в больницы — Прим.ред.). Это, естественно, не позволяет священникам исполнять свой долг. И поэтому священноначалие, святейший патриарх обратились к власти с просьбой как-то эту проблему разрешить. Мы понимаем требование врачей и ни в коей мере не подвергаем сомнению обоснованность этих требований», — сказал Владимир Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что в сложившейся из-за угрозы распространения нового внеклеточного агента ситуации все стационары закрыты на вход. Большинство врачей, которые оказывают помощь больным в инфекционных блоках, зачастую живут в медучреждениях. Владимир Легойда подчеркнул, что проинструктированные священники РПЦ готовы работать в непростых условиях и неукоснительно соблюдать имеющиеся требования.

«Речь идет, в первую очередь, о Москве, где сложная ситуация, хотя в регионах она не сильно отличается, насколько я знаю. У нас есть 20 подготовленных священников, которые не просто проинструктированы и готовы работать в такой ситуации и готовы соблюдать все требования — защитные костюмы и прочее, но которые готовы и при их контакте с инфекционными больными, в случае их допущения в инфекционный блок, там остаться. Они готовы остаться там положенное время и, собственно, помогать врачам, оказывать духовную в первую очередь, но, в том числе, и психологическую помощь больным», — отметил Владимир Легойда.

Член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 подчеркнул, что речь в данном случае идет о священниках или иеромонахах, которые не имеют семей, либо овдовевших служителях церкви, а также священниках без несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РПЦ призвала верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112