Киев признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире
По сообщениям украинских СМИ, причиной резкого ухудшения воздуха в столице Незалежной стали пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru
Киев признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом говорят данные сервиса Air Visual, который в реальном времени публикует информацию об экологической обстановке.
Как сообщают украинские СМИ, причиной резкого ухудшения воздуха в столице Незалежной стали пожары, которые снова грозят разбушеваться в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за песчаной бури. Киевляне жалуются на сильный запах гари и почти нулевую видимость на дорогах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дождь погасил пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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