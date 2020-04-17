По сообщениям украинских СМИ, причиной резкого ухудшения воздуха в столице Незалежной стали пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

Киев признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом говорят данные сервиса Air Visual, который в реальном времени публикует информацию об экологической обстановке.

Как сообщают украинские СМИ, причиной резкого ухудшения воздуха в столице Незалежной стали пожары, которые снова грозят разбушеваться в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за песчаной бури. Киевляне жалуются на сильный запах гари и почти нулевую видимость на дорогах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дождь погасил пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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