Дождь очень помог погасить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Если коротко — пожар удалось погасить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов на своей странице в Facebook.

Позже председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин доложил президенту страны Владимиру Зеленскому, что пожар зоне отчуждения действительно ликвидирован. При этом он уточнил, что остается тление в самой зоне и вокруг нее. На его устранение потребуется несколько дней.

ТАСС со ссылкой на Росгидромет сообщает, что пожар вблизи Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационный фон в России. Сотрудники пунктов контроля провели измерения и не зафиксировали изменений радиационной обстановки.

Как сообщал 5-tv.ru, сильный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Спасатели задействовали для его тушения авиацию, однако справиться с огнем все равно не удавалось. Предполагается, что причиной сильного возгорания стал поджог.