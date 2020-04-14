Дождь погасил пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
На устранение тления уйдет еще несколько дней. Уровень радиационного фона находится в норме.
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Дождь очень помог погасить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
«Если коротко — пожар удалось погасить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов на своей странице в Facebook.
Позже председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин доложил президенту страны Владимиру Зеленскому, что пожар зоне отчуждения действительно ликвидирован. При этом он уточнил, что остается тление в самой зоне и вокруг нее. На его устранение потребуется несколько дней.
ТАСС со ссылкой на Росгидромет сообщает, что пожар вблизи Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационный фон в России. Сотрудники пунктов контроля провели измерения и не зафиксировали изменений радиационной обстановки.
Как сообщал 5-tv.ru, сильный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Спасатели задействовали для его тушения авиацию, однако справиться с огнем все равно не удавалось. Предполагается, что причиной сильного возгорания стал поджог.
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