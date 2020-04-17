Два мощных взрыва прогремели при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чечне
Как выяснилось, во время ДТП в двух автомобилях взорвались газовые баллоны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Дорожная авария в одном из чеченских сел едва не привела к трагедии. После столкновения обе машины вспыхнули.
Водители с очевидцами попытались сбить пламя — в этот момент прогремели сразу два мощных взрыва. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Причина ЧП уже известна — и в том, и в другом автомобилях взорвались газовые баллоны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок произошел на химзаводе в Тверской области.
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