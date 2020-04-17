Дорожная авария в одном из чеченских сел едва не привела к трагедии. После столкновения обе машины вспыхнули.

Водители с очевидцами попытались сбить пламя — в этот момент прогремели сразу два мощных взрыва. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Причина ЧП уже известна — и в том, и в другом автомобилях взорвались газовые баллоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок произошел на химзаводе в Тверской области.