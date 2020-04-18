Пингвины прогулялись по опустевшим залам океанариума в Самаре
Морские птицы с удивлением обнаружили, что у них, оказывается, много разных соседей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Самарский океанариум не выдержал изоляции и отсутствия посетителей. Прогуляться по опустевшим залам выпустили пингвинов — единственных обитателей водного зоопарка, для которых не проблема пройтись и по суше. Морские птицы обнаружили, что у них, оказывается, много разных соседей. И с удивлением наблюдали за собратьями из-за стекла — все-таки волю дали не всем.
«На самом деле, мы выпустили только тех пингвинов, кто себя прилежно ведет, кому мы доверяем. Которые вышли, погуляли, осмотрелись. Для них была устроена экскурсия, чтобы они посмотрели, в каком большом доме на самом деле они живут», — рассказала сотрудник Самарского океанариума Юлия Егорова.
Сотрудники океанариума проведенным экспериментом довольны и готовы его повторить. Жалеют только, что за билет пингвины заплатить не могут.
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