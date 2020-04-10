Панда в Московском зоопарке затосковала без посетителей
Животные ощущают нехватку внимания со стороны многочисленных зрителей.
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Фото, видео: Instagram @moscow_zoo_official
Московский зоопарк показал одного из своих питомцев — панду, которая скучает в отсутствии посетителей из-за введенных ограничительных мер. Очаровательное млекопитающее поедает бамбук, слоняется по вольеру, висит на бревне.
Казалось бы, такая душещипательная картина насторожила бы зоозащитников, но сотрудники поспешили успокоить — с животными все в порядке, они регулярно получают те же рационы, с ними проводят необходимые тренинги, следят за их здоровьем.
Но ничто не заменит обитателям зоопарка его гостей.
«Наши питомцы скучают по посетителям. Многие заметили недостаток людей — и теперь с большим интересом наблюдают за каждым, кто проходит мимо», — гласит надпись к видео, размещенном в Instagram зоопарка.
Например, достаточно равнодушные к людям большие панды, которые даже в природе живут по одиночке, тоже заскучали.
«Сейчас кажется, что им чего-то не хватает. Они стали гораздо активнее подходить к каждому человеку, идущему мимо их территории», — рассказали сотрудники.
Панды не впервые становятся героями видео столичного зоопарка. Так, в январе одна из любимейших питомиц — Диндин — так обрадовалась выпавшему снегу, что устроила погром в вольере.
Кроме того, именно она является лауреатом премии The Giant Panda Global Awards. Диндин была удостоена бронзовой награды в номинации «Любимая панда за пределами Китая».
Бамбуковый медведь является символом Китая. Его передачу в зарубежные зоопарки называют «дипломатией панд». Россия стала 18-й страной, куда были переданы эти очаровательные животные.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как детеныш кенгуру в Ленинградском зоопарке учится прыгать.
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