Звезда «Великолепного века» Узерли впервые за долгое время опубликовала фото с дочерью
Немецко-турецкая актриса показала миру домашнее селфи с шестилетней Ларой.
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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», одна воспитывает шестилетнюю дочь. Актриса сейчас все время проводит рядом с малышкой, в связи с чем в Instagram поделилась редким совместным фото.
Мерьем показала подписчикам, как повзрослела ее дочь, сделав селфи. Узерли позировала с девочкой в домашней одежде: кинозвезда надела белую блузку, а Лара — светлую пижаму с Микки Маусом.
Фанаты актрисы заметили сильное сходство дочери с мамой. У девочки такие же тонкие черты лица, большие голубые глаза и пухлые губы.
«Как детка на маму похожа»;
«Да, одно лицо!»
«Очень на героиню вашу похожа! Маленькая Хюррем», — прокомментировали фанаты.
Материнство Мерьем началось с сильного стресса. Ее на четвертом месяце беременности бросил возлюбленный — турецкий бизнесмен Джан Утеш. Актриса из-за переживаний была вынуждена бросить съемки в сериале, который прославил ее на весь мир, и лечь в больницу. Затем звезда очень долго восстанавливала свою репутацию в кинематографе.
Сейчас актриса много работает и сама обеспечивает Лару; отец дочери не общается с ними и финансово не помогает.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мерьем Узерли мечтает о новом избраннике.
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