Осужденные из Екатеринбурга посвятили трогательный клип медицинским работникам
Отбывающие наказание в исправительной колонии № 10 выразили признательность врачам, посвятив им песню.
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Фото, видео: ГУФСИН Свердловской области
Заключенные из исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге посвятили медицинским работникам трогательный клип. Таким образом осужденные выразили благодарность врачам, которые в условиях распространения коронавируса находятся на передовой.
Музыканты группы «Кефир», образовавшейся в январе 2020 года из отбывающих наказание, сочинили текст и музыку по случаю Дня медика уголовно-исполнительной системы, который отмечался 14 апреля. Пятеро талантливых заключенных по своей инициативе записали композицию, а после смонтировали клип. Их задумку высоко оценили в ГУ ФСИН России.
«Я посмотрел, что продукт получился очень интересным. Надеемся на максимум внимания от общественности, заключенные тоже хотят, даже находясь в изоляции из-за уголовного кодекса, показать, что врачи — уважаемые, они ценятся всеми в России. Это относится не только к тюремным врачам, а ко всем врачам страны», — отметил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного.
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