Заключенные из исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге посвятили медицинским работникам трогательный клип. Таким образом осужденные выразили благодарность врачам, которые в условиях распространения коронавируса находятся на передовой.

Музыканты группы «Кефир», образовавшейся в январе 2020 года из отбывающих наказание, сочинили текст и музыку по случаю Дня медика уголовно-исполнительной системы, который отмечался 14 апреля. Пятеро талантливых заключенных по своей инициативе записали композицию, а после смонтировали клип. Их задумку высоко оценили в ГУ ФСИН России.

«Я посмотрел, что продукт получился очень интересным. Надеемся на максимум внимания от общественности, заключенные тоже хотят, даже находясь в изоляции из-за уголовного кодекса, показать, что врачи — уважаемые, они ценятся всеми в России. Это относится не только к тюремным врачам, а ко всем врачам страны», — отметил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112