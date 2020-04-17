Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже

По словам певицы, «все начиналось очень мило и целомудренно».

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Российская певица Глюкоза рассказала, почему согласилась сняться топлес в компании телеведущей Ксении Собчак и ювелира Яны Раскаловой. Исполнительница приподняла завесу тайны на шоу Ивана Урганта.

По словам поп-дивы, оголиться трем красавицам предложил супруг Собчак режиссер Константин Богомолов. Откровенную фотографию сделал муж Раскаловой.

«Все начиналось очень мило и целомудренно. Мы вышли на пляж, мы были одеты. Снимаем, снимаем для себя, и вдруг Костя Богомолов говорит: «Ну, а че вы как-то все скучно, все платья свои показываете», — вспомнила знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Глюкоза утверждает, что разделась сразу после согласия Ксении Собчак. После этого три популярных женщины, по ее словам, «очень долго примерялись, как кому грудь держать».

Не всем поклонникам понравилась откровенная фотосессия Глюкозы. После публикации пикантного фото певицу заблокировали в Instagram, пишут Дни.ру. Исполнительница пообещала, что «Богомолов за все заплатит».

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак, певица Глюкоза и Расковалова оголились в День влюбленных.

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