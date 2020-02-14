«Горячий» топлес: Собчак, Глюкоза и Расковалова оголились в День влюбленных

Скандально известная Ксения Собчак и ее близкие подруги Глюкоза и Яна Расковалова выложили в Instagram пикантные фото с хештегом #моявалентинка. На снимках — три сексуальные красотки, позирующие топлесс перед камерой на лазурном берегу. Реакция фанатов была мгновенной.

Instagram @xenia_sobchak

«Нам будет жарко!!!»

«Ниччо такие… Волны накатывают!»

«О, Боже мой!»

«Ого! Тройная Валентинка!» — писали подписчики.

Судя по комментариям, подарок ко Дню всех влюбленных однозначно удался! Всего за несколько минут откровенные фото с оголенными красотками набрали десятки тысяч лайков. Один из восхищенных подписчиков даже предложил срочно приступить к съемкам сериала «Великая троица», рабочее название которого могло быть «Сиси-пуси».

Ранее 5-tv.ru показал фото Ольги Бузовой, поздравившей фанатов с 14 февраля в костюме медсестрички.