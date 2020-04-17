«А какие у вас закидоны?» — Asti рассказала смешные факты о себе
Певица поделилась, что не умеет кататься на велосипеде, а из еды всегда делает «маленькие бутербродики».
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Фото, видео: Instagram @astiselfmade
Популярная российская певица Asti решила поделиться с подписчиками смешными фактами о себе. Она выложила в своем Instagram пост, где рассказала обо всех своих «закидонах».
«Когда я готовлю или делаю что-то стоя, то всегда поднимаю большой палец на правой ноге вверх. Когда я ем, то всегда делаю из еды „маленькие бутербродики“, раскладываю еду по равным частям», — поделилась певица.
Также Asti рассказала, что не умеет держать равновесие и кататься на велосипеде, любит спать с четырьмя подушками, а в молодости так влюбилась в актера, что бросила своего парня.
Певица поинтересовалась у подписчиков, какие у них «закидоны». Пользователи не заставили себя ждать и поделились интересными фактами о себе.
«А я не могу дома ходить босиком, только по идеально чистом полу»;
«А я люблю пить напитки только из „правильных“ бокалов. Если наливают вино просто в стакан, мол, лень искать, я иду и ищу сама подходящую „тару“ и переливаю»;
«Развешивая стирку, распределяю ее по категориям, форме и цветам. И у меня есть отдельный нож для разбивания куриных яиц», — рассказали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, певица Асти в леопардовом платье пришла в церковь крестить дочку.
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