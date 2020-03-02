Певица Асти в леопардовом платье пришла в церковь крестить дочку Артика
Фотографию на своей странице в Instagram выложил музыкант Артем Качер.
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Фото, видео: Instagram @artemkacher, @astiselfmade
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба стала крестной для дочки своего коллеги по музыкальному коллективу Артема Умрихина. Летом у артиста родилась дочь Наоми, и спустя несколько месяцев после ее появления на свет родители малышки решили провести религиозный обряд.
Для этого накануне родственники и друзья семьи собрались в храме. Почетные места крестной и крестного заняли певица Асти и поп-исполнитель Артем Качер. На своей странице в Instagram он выложил фото, на котором вместе с поп-дивой запечатлен в церкви. На руках у артиста — его маленькая крестница. Рядом стоит Анна Дзюба в платке и длинном платье с леопардовым принтом.
Узнав о том, что малышку Наоми крестили, подписчики начали поздравлять Артика с этим событием.
«Поздравляю! Большой день!»
«Ути Господи! Счастья и здоровья вам всем!»
«Поздравляю вас, крестные! Ангелочку счастья!» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба прокомментировала слухи о беременности.
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