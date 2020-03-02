Певица Асти в леопардовом платье пришла в церковь крестить дочку Артика

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба стала крестной для дочки своего коллеги по музыкальному коллективу Артема Умрихина. Летом у артиста родилась дочь Наоми, и спустя несколько месяцев после ее появления на свет родители малышки решили провести религиозный обряд.

Для этого накануне родственники и друзья семьи собрались в храме. Почетные места крестной и крестного заняли певица Асти и поп-исполнитель Артем Качер. На своей странице в Instagram он выложил фото, на котором вместе с поп-дивой запечатлен в церкви. На руках у артиста — его маленькая крестница. Рядом стоит Анна Дзюба в платке и длинном платье с леопардовым принтом.

Instagram @artemkacher

Узнав о том, что малышку Наоми крестили, подписчики начали поздравлять Артика с этим событием.

«Поздравляю! Большой день!»

«Ути Господи! Счастья и здоровья вам всем!»

«Поздравляю вас, крестные! Ангелочку счастья!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба прокомментировала слухи о беременности.