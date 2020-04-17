Родственник отказывается везти 96-летнюю бабушку домой из-за боязни коронавируса.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Внук пожилой москвички рассказал, почему отказался забирать свою бабушку из больницы. Ранее сообщалось, что родственники 96-летней женщины не отвозят ее домой из-за боязни заражения коронавирусом.

«Тест на коронавирус пусть берут, где она находится! И мы ее забираем», — сказал он.

Молодой человек подчеркнул, что не станет самостоятельно оплачивать тест на COVID-19 для своей бабушки, потому что «она ветеран, должны в больнице предоставить». Возраст пожилой женщины не стал для него аргументом в пользу того, чтобы забрать ее из медучреждения.

«А мне-то какая разница старая или нет? Сейчас какая ситуация, сами понимаете. Очень сложно, все боятся за себя. Сейчас ситуация страшная, все дохнут, как мухи», — заявил он.

Женщина, проживающая с ним в одной квартире, добавила, что у них в доме находится инвалид, и они за него «переживают».

О том, что родственники бросили старушку в московской больнице, сообщили сотрудники медучреждения. Персонал клиники связался с внуком пациентки, но тот отказался забирать бабушку, боясь возможного заражения коронавирусной инфекцией.

С 15 апреля медучреждение, где лежала пожилая женщина, перепрофилировалось для оказания помощи зараженным COVID-19, поэтому ее срочно нужно было забирать.

Ранее 5-tv.ru писал, что социальные службы сообщили — брошенная старушка сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка.

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