Таинственную смерть звезды «Дома-2», которого нашли в воде, расследуют экстрасенсы

К расследованию обстоятельств таинственной гибели экс-участника шоу «Дом-2» Василия Жулинского подключились экстрасенсы. Мужчину нашли мертвым в водоеме еще в 2013 году, однако, как он скончался, следователи выяснить, так и не смогли. Чтобы прояснить ситуацию, родители погибшего обратились к участникам «Битвы экстрасенсов» Дмитрию Волхову и Григорию Кузнецову. Они рассказали некоторые любопытные подробности о смерти Жулинского.

Так, например, Волхов почувствовал, что в день гибели Василий виделся с девушкой, однако, по его мнению, к трагедии она не имеет никакого отношения.

«Все же в его смерти есть какой-то женский след.<…> В день смерти с ним была одна дама, но она не виновата. Она очень сильно переживает его уход. Не чувствую, что за ней есть какая-то вина. Она очень напугана», — пояснил экстрасенс в эфире телеканала НТВ.

Кузнецов, в свою очередь, предположил, что бывший участник «Дома-2» попал плохую компанию.

«Ребята употребляли запрещенные препараты, а Василий снимал их. Многих этого задело. На этой почве возник конфликт. С этого момента Жулинский чувствовал, что умрет. <…> Василий умер от того, что утонул, будучи сам в наркотическом опьянении. Он сам зашел в воду. У него начались проблемы с сердцем. А другие ребята не остановили его, так как сами были пьяными. Жулинский винит их в этом», — цитирует экстрасенса Starhit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оператор шоу «Дом-2» умер прямо на съемочной площадке.