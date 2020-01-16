Оператор шоу «Дом-2» умер прямо на съемочной площадке

Один из операторов популярного телевизионного проекта «Дом-2» Владимир Даниловский умер прямо на съемочной площадке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. На момент смерти мужчине было 36 лет.

Даниловский работал над съемками шоу в течение пяти лет. Причины его ухода из жизни пока точно не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший участник телешоу «Дом-2» Антон Шоки перенес серьезную операцию. Медики диагностировали у него аппендицит и удалили очаг воспаления. После операции молодой человек поблагодарил своих фанатов за поддержку и признался, что больше всего обязан своей возлюбленной, которая была с ним рядом в этот тяжелый период и помогала встать на ноги.