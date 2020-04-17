Софья Таюрская дала честные ответы на вопросы поклонников о любви, фронтмене группы и реакции близких на ее карьеру.

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Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Самоизоляция освободила время даже у самых занятых и востребованных звезд. Получив его, они стали чаще общаться с фанатами. Так, солистка Little Big Софья Таюрская решила ответить на вопросы поклонников в Instagram. Девушка была предельно откровенна и рассказала, каким руководителем является фронтмен Илья Прусикин, как относятся к ее карьере знакомые, и что она предпочтет — неразделенную любовь или ее отсутствие.

«Почему до ухода Олимпии вас не было видно в Little big?» — интересовались подписчики.

«Плохо смотрели», — парировала артистка.

О нынешнем лидере группы она отозвалась сухо, но честно.

«Жесткий Ильич на работе?»

«Строгий», — призналась певица.

На вопрос о неразделенной любви Софья дала весьма философский ответ.

«Любовь — это круто в любом случае, гораздо хуже вообще не любить», — заявила звезда.

Один смелый поклонник попытался пригласить певицу на свидание, но, увы, потерпел фиаско.

«Никогда не ходила на свидания и не хочу», — категорично ответила солистка.

Instagram @sonyatayurskaya

Реакцию знакомых и близких на начало работы в Little Big она описала весьма развернуто, удивив фанатов своим признанием.

«Одногруппники меня не любили и никогда не верили в меня, исключение — только пара человек. Родители отнеслись отлично, они мои главные фанаты и поддержка», — написала Таюрская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лидера Little Big Илью Прусикина поздравили с юбилеем.

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