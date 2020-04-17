«Жесткий ли Ильич?» — солистка Little Big разоткровенничалась о Прусикине
Софья Таюрская дала честные ответы на вопросы поклонников о любви, фронтмене группы и реакции близких на ее карьеру.
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Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Самоизоляция освободила время даже у самых занятых и востребованных звезд. Получив его, они стали чаще общаться с фанатами. Так, солистка Little Big Софья Таюрская решила ответить на вопросы поклонников в Instagram. Девушка была предельно откровенна и рассказала, каким руководителем является фронтмен Илья Прусикин, как относятся к ее карьере знакомые, и что она предпочтет — неразделенную любовь или ее отсутствие.
«Почему до ухода Олимпии вас не было видно в Little big?» — интересовались подписчики.
«Плохо смотрели», — парировала артистка.
О нынешнем лидере группы она отозвалась сухо, но честно.
«Жесткий Ильич на работе?»
«Строгий», — призналась певица.
На вопрос о неразделенной любви Софья дала весьма философский ответ.
«Любовь — это круто в любом случае, гораздо хуже вообще не любить», — заявила звезда.
Один смелый поклонник попытался пригласить певицу на свидание, но, увы, потерпел фиаско.
«Никогда не ходила на свидания и не хочу», — категорично ответила солистка.
Реакцию знакомых и близких на начало работы в Little Big она описала весьма развернуто, удивив фанатов своим признанием.
«Одногруппники меня не любили и никогда не верили в меня, исключение — только пара человек. Родители отнеслись отлично, они мои главные фанаты и поддержка», — написала Таюрская.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лидера Little Big Илью Прусикина поздравили с юбилеем.
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