«Ты очень быстро теперь гоняешь»: внук Винокура сел за руль

Дочь российского певца, юмориста Владимира Винокура — Анастасия выложила в своем Instagram сторис, на котором ее четырехлетний сын Федя управляет электромашиной.

«Когда машину подарили на годик, а интересно стало только сейчас», — подписала видео солистка большого театра.

Instagram @nastyavinokur

Причем маленький Федя быстро освоил управление автомобилем. Он умело нажимает на кнопки на панели передач, набирает и сбавляет скорость, объезжает ямы и кочки. Мальчик даже включил себе музыку на радио, чтобы было не скучно ездить.

«Федь, ты очень быстро теперь гоняешь, молодец! Вот это уровень», — восхитилась умениями сына Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Винокур сдал тест на COVID-19. Певец сообщил фанатам, что диагноз у него не подтвердился. Он даже выложил фото официального бланка с результатом анализа в своем Instagram.