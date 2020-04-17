«Ты очень быстро теперь гоняешь»: внук Винокура сел за руль
Четырехлетний Федя умело управлял электромашиной.
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Фото, видео: Instagram @nastyavinokur
Дочь российского певца, юмориста Владимира Винокура — Анастасия выложила в своем Instagram сторис, на котором ее четырехлетний сын Федя управляет электромашиной.
«Когда машину подарили на годик, а интересно стало только сейчас», — подписала видео солистка большого театра.
Причем маленький Федя быстро освоил управление автомобилем. Он умело нажимает на кнопки на панели передач, набирает и сбавляет скорость, объезжает ямы и кочки. Мальчик даже включил себе музыку на радио, чтобы было не скучно ездить.
«Федь, ты очень быстро теперь гоняешь, молодец! Вот это уровень», — восхитилась умениями сына Анастасия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Винокур сдал тест на COVID-19. Певец сообщил фанатам, что диагноз у него не подтвердился. Он даже выложил фото официального бланка с результатом анализа в своем Instagram.
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