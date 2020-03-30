71-летний Владимир Винокур сдал тест на COVID-19
Певец и юморист поделился результатами анализа в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @vladimir_vinokur; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил поклонникам о своем самочувствии. Юморист сделал тест на COVID-19: он разместил пост на своей странице в Instagram, где показал, как проходила медицинская процедура. Также знаменитость запечатлел официальный бланк с результатом анализа. Певец сообщил фанатам, что диагноз у него не подтвердился.
«Дорогие Друзья!!! Должен поделиться с Вами, радостным событием!!! Берегите себя! Всем ЗДОРОВЬЯ!!!» — подписал пост Винокур (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).
Фанаты, беспокоившееся за здоровье народного артиста, с облегчением выдохнули, узнав радостную весть. Фолловеры написали поздравления в комментариях под публикацией, а также пожелали здоровья всей семье юмориста.
«Рада за вас!»
«Это радует»;
«Очень хорошо!»
«Здоровья и всех благ», — написали фолловеры.
Ранее стало известно, что дочь Владимира Винокура Анастасия сделала два теста на COVID-19. Оба оказались отрицательными.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Винокур рассказал о самочувствии Лещенко.
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