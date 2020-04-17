Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины против коронавируса. По словам главы ведомства, первые тесты дали обнадеживающие результаты. В настоящий момент, как отметил министр, также рассматриваются варианты для ускорения регистрации вакцины против COVID-19.

Кроме того, с целью предотвращения стремительного распространения заболевания, в ближайшее время ожидается регистрация семи диагностических систем для выявления коронавируса, добавил Мурашко.

В то же время президент России Владимир Путин, комментируя отчет министра здравоохранения, выразил надежду, что работа по созданию вакцины в России будет завершена успешно и поручил оперативнее предпринимать действия по борьбе с COVID-19.

В рамках данного направления в ближайшее время планируется перепрофилировать 44 медицинских организаций для борьбы с коронавирусом. Более миллиона врачей были переподготовлены для лечения таких заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

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