По словам министра здравоохранения, тесты показали обнадеживающие результаты.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / gor Golovniov; 5-tv.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины против коронавируса. По словам главы ведомства, первые тесты дали обнадеживающие результаты. В настоящий момент, как отметил министр, также рассматриваются варианты для ускорения регистрации вакцины против COVID-19.

Кроме того, с целью предотвращения стремительного распространения заболевания, в ближайшее время ожидается регистрация семи диагностических систем для выявления коронавируса, добавил Мурашко.

В то же время президент России Владимир Путин, комментируя отчет министра здравоохранения, выразил надежду, что работа по созданию вакцины в России будет завершена успешно и поручил оперативнее предпринимать действия по борьбе с COVID-19.

В рамках данного направления в ближайшее время планируется перепрофилировать 44 медицинских организаций для борьбы с коронавирусом. Более миллиона врачей были переподготовлены для лечения таких заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
17:09
Путин: регионы не разбирают своевременно деньги на борьбу с коронавирусом
17:00
Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
16:53
«Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
16:48
Россия заподозрила лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов
16:44
Петербург готов к любому развитию событий с COVID-19 — власти города

Сейчас читают

Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок