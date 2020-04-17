Коронавирусом в России за сутки заразились 4070 человек
По состоянию на 17 апреля в РФ COVID-19 инфицированы более 32 тысяч человек.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Отмечается, что по состоянию на 17 апреля на территории РФ зафиксировано более 32 тысяч случаев инфицирования новым внеклеточным агентом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4070 в 81 регионе… в России нарастающим итогом зарегистрировано 32 008 случаев (+14,6% — Прим.ред.) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.
Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки выявлено в Москве — 1959, Подмосковье — 472 и Петербурге — 424. 286 человек выписаны из медучреждений. 41 инфицированный пациент скончался. За весь период пандемии жертвами коронавируса в РФ стали 273 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что собаку с хозяином поместили на карантин в Иркутской области.
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