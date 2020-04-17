Путин: регионы не разбирают своевременно деньги на борьбу с коронавирусом
Президент России отметил, что в разных областях РФ работа по борьбе с COVID-19 должна вестись активнее: это касается и медоборудования, и врачебного персонала.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Президент России Владимир Путин после разговора с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным выяснил, что регионы не разбирают своевременно деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Об этом глава государства заявил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
«Вот сегодня только с утра разговаривал с председателем правительства, деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме. Своевременно доводятся до регионов — не все их осваивают вовремя», — отметил российский лидер.
Он напомнил, что работа по борьбе с COVID-19 должна вестись оперативно в различных областях России. По словам Путина, проблема с коронавирусом из Москвы переместилась уже в другие регионы. В частности, сейчас тяжелое положение в республике Коми и Владимирской области. Президент напомнил, что субъекты РФ должны быть готовы к любому, даже самому нежелательному развитию ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
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