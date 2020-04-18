Подписчики посчитали, что этот снимок позорит Ангелину Монах.

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Фото, видео: Instagram @stepanmen

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков выложил в Instagram откровенное фото своей беременной возлюбленной Ангелины Монах. На снимке девушка сидит на берегу океана на Сейшелах. Она полностью обнажена и прикрывает грудь рукой. У Ангелины уже виден немного округлившийся животик.

«Моя Венера Милосская!» — подписал фото Степан.

Подписчики очень негативно отреагировали на публикацию. Они отметили, что фигура Ангелины далеко не идеальная и осудили Меньщикова за то, что он выложил такое фото на общее обозрение.

«Безобразие!!! Никакой эстетики!!!»

«К сожалению, все уже не так сочно и красиво. Ладно молодежь, им есть что показать, а вы-то куда? Носите спокойно ребенка и не нервничайте»

«Некрасиво даже!!!» — прокомментировали пользователи.

Instagram @stepanmen

Однако некоторые фолловеры поддержали Ангелину и призвали Степана не реагировать на оскорбления.

«Очень нравится Геля!!! Красивая женщина, а беременная — вдвойне!»

«Ангелина, вы такая добрая и красивая! Счастья вам! Степан, а вы с потрясающим юмором. Обожаю смотреть, когда вы прикалываетесь», — написали подписчики.

У пары уже есть по двое детей от первого брака. У Степана — мальчик и девочка от бывшей жены Евгении Шамаевой. У Ангелины две дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меньщиков показал провокационное фото со своей возлюбленной.

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