«Моя Венера Милосская!» — Меньщиков выложил фото обнаженной беременной возлюбленной
Подписчики посчитали, что этот снимок позорит Ангелину Монах.
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Фото, видео: Instagram @stepanmen
Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков выложил в Instagram откровенное фото своей беременной возлюбленной Ангелины Монах. На снимке девушка сидит на берегу океана на Сейшелах. Она полностью обнажена и прикрывает грудь рукой. У Ангелины уже виден немного округлившийся животик.
«Моя Венера Милосская!» — подписал фото Степан.
Подписчики очень негативно отреагировали на публикацию. Они отметили, что фигура Ангелины далеко не идеальная и осудили Меньщикова за то, что он выложил такое фото на общее обозрение.
«Безобразие!!! Никакой эстетики!!!»
«К сожалению, все уже не так сочно и красиво. Ладно молодежь, им есть что показать, а вы-то куда? Носите спокойно ребенка и не нервничайте»
«Некрасиво даже!!!» — прокомментировали пользователи.
Однако некоторые фолловеры поддержали Ангелину и призвали Степана не реагировать на оскорбления.
«Очень нравится Геля!!! Красивая женщина, а беременная — вдвойне!»
«Ангелина, вы такая добрая и красивая! Счастья вам! Степан, а вы с потрясающим юмором. Обожаю смотреть, когда вы прикалываетесь», — написали подписчики.
У пары уже есть по двое детей от первого брака. У Степана — мальчик и девочка от бывшей жены Евгении Шамаевой. У Ангелины две дочери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меньщиков показал провокационное фото со своей возлюбленной.
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