Степан Меньщиков показал провокационное фото со своей возлюбленной

Бывший участник скандально известного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков разместил в соцсети провокационное фото. Шоумен отдыхает в компании новой возлюбленной Ангелины Монах в Таиланде. Пара проводит время на пляже острова Самет. Телезвезда опубликовал в Instagram кадр, на котором запечатлен вместе с 39-летней пассией при весьма необычных обстоятельствах.

На размещенной фотографии Ангелина Монах стоит перед Степаном Меньщиковым практически на коленях и обмазывает ему ноги солнцезащитным кремом.

«Красивыми руками, красивые ноги… Романтика!» — подписал снимок знаменитость.

Instagram @stepanmen

Поклонники Степана Меньщикова не стали ругать кумира за то, что он поставил избранницу «на колени». Наоборот, многим подписчикам звезды снимок пришелся по душе. Фанаты высказали мнение — влюбленные очень подходят друг другу и выглядят прекрасно.

«Красавцы! Приятно на вас смотреть!»

«Сексуально»;

«Ноги что-то и вправду больно красивые!»

«Повезло же девчонке. Я б тоже эти ноги помазала!» — написали фолловеры.

Однако не обошлось и без комментариев злопыхателей. Некоторым пользователям соцсети фигура 42-летнего Меньщикова показалась отнюдь не идеальной.

«Ноги красивые, а тело, как у 60-летнего мужчины!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Степан Меньщиков получил травмы и едва не сгорел в ДТП.