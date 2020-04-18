Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Торжественная церемония схождения Благодатного огня накануне Пасхи — главного христианского праздника — проходит в Иерусалиме. У православных верующих Воскресение Христово в этом году отмечается 19 апреля.

Согласно преданию, если Благодатный огонь в храме Гроба Господня не сойдет, то это будет знамением скорого наступления Конца света.

В связи с пандемией коронавируса власти Израиля ограничили доступ верующих со всего мира в эту древнейшую церковь, поэтому в этом году церемония схождения Благодатного огня проходит в так называемом закрытом режиме. В сущности, при ее проведении участвуют лишь три человека: Иерусалимский патриарх, представитель Армянской церкви и настоятель греческой части храма Гроба Господня.

По традиции, после «свершения чуда» происходит «принесение огня» в столицы православных стран, но в этом году это может осложниться прерванным авиасообщением из-за COVID-19. Тем не менее, уже спустя несколько часов самолет с Благодатным огнем приземлится в столичном аэропорту «Внуково», откуда его доставят в Храм Христа Спасителя и другие российские города.

Вместе с тем, несмотря на всю значимость Светлого Воскресения, Русская православная церковь призывает верующих остаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Как отметил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, во многих регионах РФ священники приняли решение отменить богослужения из-за коронавируса.