Во многих регионах РФ священники приняли решение отменить богослужения из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» призвал православных христиан молиться дома на Пасху и в другие религиозные праздники в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

«Общий призыв сейчас — постараться находиться дома и молиться дома. Но речь не о том, чтобы просто сидеть дома, а молиться. Это для человека особый опыт — молитва дома», — сказал Владимир Легойда.

Член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 подчеркнул, что призыв Русской православной церкви в особенности касается лиц старше 65 лет и тех, кто находится в группе риска.

«Понятно, что в храм мы идем причаститься — это самое главное — и сейчас этого многие лишены, но общий призыв такой — молиться дома. Особенно это касается тех, кто старше 65 лет и тех, кто в зоне риска, кто обязан находиться на карантине», — сказал представитель РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что большинство верующих прислушивается к призыву патриарха Кирилла и не посещает церкви. В частности, количество православных в московских храмах на неделе до Вербного воскресения снизилось в четыре-пять раз.

«Большинство людей прислушиваются к призыву патриарха не ходить в храмы, но это зависит от ситуации в конкретном регионе, какой там призыв. На неделе до Вербного воскресения количество людей в московских храмах в среднем было меньше в четыре-пять раз», — сказал Владимир Легойда.

Представитель РПЦ добавил, что на Страстной неделе число прихожан в столичных храмах продолжается снижаться.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия верующих.

В результате священники во многих епархиях Русской православной церкви приняли решение отменить богослужения из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иерусалиме началась подготовка к церемонии схождения Благодатного огня. Великое таинство пройдет в эту субботу, в канун православной Пасхи.

Тема:
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