Бесстрашные россияне лезли по балконам, чтобы спасти людей из горящего дома под Парижем

Неравнодушные россияне спасли людей из горящего дома во Франции. Пожар произошел в одном из зданий в населенном пункте Монтро-Фот-Йон, вблизи Парижа. Пламя неожиданно хватило один из этажей семиэтажки, и из-за стремительного распространения огня жители оказались заперты в своих квартирах.

За происходящим наблюдали десятки людей на улице. Не дожидаясь пожарных расчетов, граждане РФ бросились на помощь находившимся в беде французам. Они лезли по балконам и окнам, чтобы спасти несчастных людей, оказавшихся в беде.

Видео с подвигом россиян распространилось в социальных сетях. Как уточнил один из пользователей, на бесстрашный поступок решились уроженцы Чеченкой республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина забрался по стене на второй этаж и спас детей из горящей квартиры в Новгородской области.