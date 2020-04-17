Студенты московской и петербургской академий СК помогают пожилым людям в условиях пандемии
Добровольцы доставляют продукты и лекарства людям преклонного возраста, соблюдающим самоизоляцию.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; СК РФ
Волонтеры из числа студентов Санкт-Петербургской и Московской академий Следственного комитета РФ в рамках движения «Без внимания не останутся» помогают ветеранам и другим пожилым людям в условиях пандемии коронавируса. Добровольцы заботятся о людях преклонного возраста и привозят им необходимые продукты и лекарства, чтобы граждане, находящиеся в группе риска заражения COVID-19 берегли свое здоровье и соблюдали режим самоизоляции.
В Северной столице с целью поддержки пожилых жителей города создан даже специальный волонтерский центр. В первые дни он получил 28 заявок на оказание помощи. Самой возрастной оказалась 93-летняя блокадница, проживающая в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Волонтеры Московской академии Следственного комитета также активно поддерживают пожилых жителей. Например, на днях студенты навестили ветерана следствия, члена «Союза ветеранов следствия» Людмилу Абрамян.
Во время оказания помощи добровольцы учитывают все профилактические меры по борьбе с коронавирусом. Они навещают пожилых людей в масках и перчатках, а перед работой и после обязательно измеряют температуру тела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ заботятся о ветеранах.
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