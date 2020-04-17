Олег Газманов поздравил певицу Валерию с днем рождения. 17 апреля ей исполнилось 52 года. В свой Instagram артист выложил архивный снимок, где они с Валерией по-дружески обнимаются, и пожелал ей счастья.

«Лерочка, дорогая! Талантище и трудяга! Прими мои самые искренние пожелания счастья, здоровья и процветания к твоему дню рождения!» — написал Газманов.

Артист также добавил, что это фото сделано в старой студии, где они в то время оба записывали песни. Однако Газманов забыл, какую именно композицию тогда исполняла Валерия.

«Вспомнишь — скажи», — попросил певец.

Instagram @oleggazmanov

Подписчики Газманова тоже присоединились к поздравлению и отметили, что сейчас знаменитости выглядят даже лучше, чем в то время.

«Ну надо же как бывает! Вы сейчас с Лерой намного красивее и интереснее стали! Дай вам Бог долгой безболезненной жизни!»

«Валерия, вы замечательная! Счастья вам, здоровья и творчества!»

«Ух, какие вы здесь! Присоединяюсь к поздравлениям», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин признался в любви Валерии в день ее рождения.