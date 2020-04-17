Поздравление певицы Валерии с 52-летием одним из первых оставил в сети ее муж Иосиф Пригожин. Продюсер опубликовал совместный снимок с женой, где они запечатлены на кухне во время чаепития. Спустя 17 лет брака пара сохранила любовь и взаимопонимание, что видно по их радостным лицам на фото. К нему автор поста добавил емкое и трогательное обращение.

«Я просто люблю тебя! С днем рождения, моя любимая!» — написал Пригожин.

К поздравлению присоединилась армия подписчиков продюсера, включая многих звезд шоу-бизнеса. В их числе Яна Рудковская, Лолита Милявская, Валерий Сюткин.

Instagram @prigozhin_iosif

Какой подарок приготовил Валерии ее обожаемый супруг, пока неизвестно. Но как считают фанаты, самое главное он уже сделал — сказал благоверной то, что хочет услышать любая женщина.

«Как замечательно, что вы любите друг друга»;

«Очень приятно на вас смотреть!»

«Самое главное сказал, и больше ничего не надо», — ответили в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия с подушкой вместо платья поддержала популярный челлендж.