Два сотрудника российской ракетно-космической отрасли, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в больнице. Как отметил заместитель генерального директора «Роскосмоса» Олег Фролов, пациентам было 62 и 68 лет. В этот же день умер еще один 58-летний работник госкорпорации из-за двусторонней пневмонии. У него было подозрение на COVID-19, однако он не был подтвержден.

Как пояснил замдиректора «Роскосмоса», все трое работали в Москве и Подмосковье. Их семьям будет оказана необходимая поддержка. По данным ТАСС, всего в настоящий момент коронавирус подтвержден 42 работников госкорпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

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