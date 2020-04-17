Цетробанк не собирается вводить мораторий на вклады россиян

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что даные меры невозможно реализовать с юридической точки зрения.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Центральный банк России не будет вводить мораторий на вклады граждан. Об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что осуществление таких мер невозможно с юридической точки зрения. Кроме того, в них нет никакой необходимости.

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств. <…>Второе — в этом нет абсолютно никакой необходимости, у нас все нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы», — пояснила Набиуллина.

Глава Центробанка также добавила, что возможность введения моратория на вклады россиян не закреплена в законодательстве: ни в Гражданском кодексе, ни в документах, регламентирующих работу банковской системы, отмечает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов.

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