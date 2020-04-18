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Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии

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Карина Бернтгольц
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Сергей Новиков был задержан сотрудниками ФСБ накануне во время встречи с представителем одной из строительных организаций региона.

Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии

Фото: ТАСС / Колбасов Александр

Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии Сергея Новикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Абакане был задержан исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии — министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. Он подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идут следственные действия», — цитирует агентство сообщение.

По предварительной информации, Министр строительства и ЖКХ Хакасии был пойман с поличным при получении денежных средств от представителя одной из строительных организаций региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим.

Задержание своего заместителя прокомментировал глава региона Валентин Коновалов.

«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — сообщает пресс-служба губернатора Хакасии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперуполномоченный ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни задержан в столице. Ему предъявлено обвинение по делу о взятке в особо крупном размере.

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