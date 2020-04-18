Легковой автомобиль снес ограждение и едва не упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает УГИБДД по городу. Кадры с места происшествия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Авария произошла недалеко от дома № 69 на Большой морской улице. 32-летний водитель арендованной иномарки Hyundai находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Около шести утра он пробил ограждение набережной и едва не «потопил» машину в воде.

«Сотрудники извлекли водителя из авто на безопасное расстояние. В результате ДТП — без пострадавших, водитель доставлен в отдел», — сообщили в полиции.

В настоящий момент по данному факту правоохранителями проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.