Как в блокбастере: иномарка снесла ограждение и едва не упала в реку — видео
По предварительным данным, водитель арендованного авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Легковой автомобиль снес ограждение и едва не упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает УГИБДД по городу. Кадры с места происшествия попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Авария произошла недалеко от дома № 69 на Большой морской улице. 32-летний водитель арендованной иномарки Hyundai находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Около шести утра он пробил ограждение набережной и едва не «потопил» машину в воде.
«Сотрудники извлекли водителя из авто на безопасное расстояние. В результате ДТП — без пострадавших, водитель доставлен в отдел», — сообщили в полиции.
В настоящий момент по данному факту правоохранителями проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
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