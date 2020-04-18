«Муки выбора»: Анфиса Чехова в откровенном боди пожаловалась на однообразие
Звезда отечественного шоу-бизнеса продолжает бороться с депрессией в режиме самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Самоизоляция у каждого проходит по-своему: кто-то с удовольствием читает умные книжки и пересматривает старые фильмы, другие же буквально изнывают от скуки.
А вот певица и телеведущая Анфиса Чехова и вовсе ежедневно сталкивается со сложным выбором: что сегодня надеть и в какой из комнат провести свободное время. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала подписчикам в своем Instagram, предусмотрительно прикрепив к публикации несколько пикантных снимков в сексуальном боди.
«Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму?!» — подписала пост Чехова.
Игнорируя заданный вопрос, поклонники Анфисы тут же обрушили на звезду шквал комплиментов, то и дело нахваливая ее прекрасные, упругие формы. Особо впечатлительные фолловеры, отважившись, признались, что «Чехова в нижнем белье — это прекрасно, но лучше было бы и вовсе без него».
«Хороша, чертовка!»
«Анфиса, ты это самое… Прекращай, пожалуйста… »
«Вы — шикарная!!! Фигура бомба! Всего вам доброго!»
«Пожалуйста, побольше таких позитивных фото!», — обращались к любимой Чеховой фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анфиса Чехова вдруг решила радоваться мелочам и причем тут ночной шум соседей.
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