Самоизоляция у каждого проходит по-своему: кто-то с удовольствием читает умные книжки и пересматривает старые фильмы, другие же буквально изнывают от скуки.

А вот певица и телеведущая Анфиса Чехова и вовсе ежедневно сталкивается со сложным выбором: что сегодня надеть и в какой из комнат провести свободное время. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала подписчикам в своем Instagram, предусмотрительно прикрепив к публикации несколько пикантных снимков в сексуальном боди.

«Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму?!» — подписала пост Чехова.

Instagram @achekhova

Игнорируя заданный вопрос, поклонники Анфисы тут же обрушили на звезду шквал комплиментов, то и дело нахваливая ее прекрасные, упругие формы. Особо впечатлительные фолловеры, отважившись, признались, что «Чехова в нижнем белье — это прекрасно, но лучше было бы и вовсе без него».

«Хороша, чертовка!»

«Анфиса, ты это самое… Прекращай, пожалуйста… »

«Вы — шикарная!!! Фигура бомба! Всего вам доброго!»

«Пожалуйста, побольше таких позитивных фото!», — обращались к любимой Чеховой фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анфиса Чехова вдруг решила радоваться мелочам и причем тут ночной шум соседей.