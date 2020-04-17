Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась подписчикам в Instagram на шумных соседей, которые мешают ей спать ночью. Неожиданно для себя она провела аналогию с режимом самоизоляции, который, как и внезапная вечеринка за стеной когда-нибудь закончится.

«Проснулась сегодня в четыре часа утра, от того, что соседи сверху неожиданно решили устроить среди ночи вечеринку и врубили музыку на всю мощь. Вся эта орущая какофония длилась минут десять, а затем смолкла. И я сразу ощутила невероятный кайф от простой такой мелочи: ночной тишины. И подумалось… Когда эпидемия закончится, мы ведь тоже ощутим невероятный кайф от простых вещей, которые раньше воспринимали как само собой разумеющиеся», — написала Чехова.

Она призналась, что трудные времена во время пандемии коронавируса, видимо, призваны, чтобы научить человечество ценить простые повседневные радости.

«Я уж не говорю о путешествиях! Даже для тех зажравшихся, к коим я себя отношу, которые раньше путешествовали раз, а то и два-три в месяц, путешествия вновь обретут свою небывалую новизну и эксклюзивность!» — поделилась переживаниями ведущая.

Instagram @achekhova

Поклонники поддержали Чехову. Нашлись, правда, и те, кто напомнил ей, что деньги на путешествия останутся после пандемии далеко не у всех.

«Да, прям как в анекдоте про козу»

«Золотые слова, Анфиса! Умничка»

«Согласна с вами на все 100%!»

«Абсолютно с вами согласна! Реально будем радоваться мелочам!»

«Карантин — испытание. И каждый выйдет из этого лабиринта своим путем», — философски отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии».