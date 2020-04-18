Чиновник проведет под стражей до 16 июня.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; СК РФ

Абаканский городской суд вынес решение об аресте заместителя главы Хакасии. Ближайшие два месяца Сергей Новиков проведет под арестом — до 16 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину подозревают в получении взятки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело. Его задержали с поличным во время получения взятки от местного предпринимателя. По версии следствия, он хотел присвоить 12 миллионов рублей при реализации нацпроектов.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это дело связано с госконтрактом на строительство в республике жилого комплекса Туимского психоневрологического интерната. Предположительно, заместитель Валентина Коновалова требовал с фирмы-подрядчика «откат» в видео 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со стройки роскошного особняка замглавы Хакасии, подозреваемого в получении взятки.

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