Кадры со стройки роскошного особняка замглавы Хакасии, подозреваемого в получении взятки
В отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ планируют ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места стройки роскошного особняка, принадлежащего исполняющему обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергею Новикову. Накануне чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. В отношении его возбуждено уголовное дело.
На кадрах видно, что огромный земельный участок по периметру огорожен металлическим забором. На территории множество придомовых построек, среди которых бассейн и гараж.
По данным следствия, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта. 17 апреля во время передачи чиновнику части денег, а именно двух миллионов рублей, он был задержан силовиками.
В настоящий момент расследование по данному факту продолжается. В Следственном комитете РФ планируют ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.
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