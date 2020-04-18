В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места стройки роскошного особняка, принадлежащего исполняющему обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергею Новикову. Накануне чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. В отношении его возбуждено уголовное дело.

На кадрах видно, что огромный земельный участок по периметру огорожен металлическим забором. На территории множество придомовых построек, среди которых бассейн и гараж.

По данным следствия, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта. 17 апреля во время передачи чиновнику части денег, а именно двух миллионов рублей, он был задержан силовиками.

В настоящий момент расследование по данному факту продолжается. В Следственном комитете РФ планируют ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.